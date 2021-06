Mulher de Lázaro Barbosa: 'Espero que ele se entregue'

crime. "Se a gente tivesse a oportunidade de ir com a polícia para o meio do mato, para convencê-lo a se entregar. A gente não sabe o que aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não caiu", ressalta. Os dois se conheceram por meio da tia do homem, que é amiga da família da jovem. Ela se diz decepcionada com o comportamento de Lázaro , que segundo ela, já tentou largar o. "Se a gente tivesse a oportunidade de ir com a polícia para o meio do mato, para convencê-lo a se entregar. A gente não sabe o que aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não", ressalta.





preconceito por onde passa. "Não acredito em nenhum ritual. Ele tinha uma fé em Deus muito grande, foi até pregador da palavra no presídio. Eu só vou acreditar que ele se envolveu mesmo nisso quando ele for pego e falar", declarou. A mulher também rebate as acusações de que Lázaro estaria envolvido em rituais macabros. Ela disse que a família é alvo de fake news e





Relacionamento com o pai

A tia de Lázaro Barbosa, que pediu para não ser identificada, rebateu o pai do criminoso, após entrevista exclusiva ao Correio Braziliense. Ela afirmou que o homem sempre foi agressivo com o filho, teve problemas com álcool no passado e que Lázaro se sentia preterido pelo pai. "Ele batia no Lázaro e até dizia que não era filho dele. Gostava só do outro filho", afirmou.





Ela disse que Lázaro teve uma infância conturbada, era carente de atenção e tinha comportamentos intempestivos. Abalado com a repercussão do caso, Edenaldo Barbosa, pai de Lázaro, deixou, nesta terça-feira (15/6) a residência onde morava com a família, em Girassol, distrito de Cocalzinho (GO). O paradeiro deles ainda é desconhecido. "Tenho vergonha de falar que é filho meu", disse.