Suspeito de se passar por médico de MG e pedir Pix de R$ 5 mil é preso

Conversa de WhatsApp entre suspeito e vítima (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Na tarde dessa terça-feira (15/6), um homem de 31 anos suspeito de se passar por médico no interior de Minas Gerais foi preso em flagrante no Setor Jardim Atlântico em Goiânia pelaCivil do Estado de Goiás. Conforme divulgado pelo órgão, o investigado solicitou para os parentes da vítima umde aproximadamente R$ 5 mil.





“No caso em questão, os criminosos entraram em contato com o pai do médico, via aplicativo de mensagens, utilizando a fotografia da vítima no perfil do número de Whatsapp, solicitando odo valor mencionado, sob o argumento de ter que fazer um pagamento urgente”, segundo informações presentes no site oficial da Polícia Civil do Estado de Goiás.



O crime foi informado à Polícia Civil pelo pai da vítima que, desconfiado do pedido, entrou em contato com seu filho a fim de confirmar a veracidade do caso e identificou a farsa. A Polícia Civil do Estado de Goiás não anunciou a identidade do investigado. “O homem confessou a participação no crime”, declarou a PC.



O infrator foi recolhido ao presídio e passará à disposição da Justiça. O inquérito policial tem previsão de conclusão em 10 dias.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira