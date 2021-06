Mais 936 mil doses da vacina Pfizer chegam a SP na noite desta quarta

O Brasil assinou dois contratos com a farmacêutica, que representam 100 milhões de doses da vacina cada (foto: Edesio Ferreira/EM/D. A Press)

Um avião com 936 mil doses da vacinadesembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na noite desta quarta-feira (16/6). É a segundadesta semana – 530 mil doses do imunizante foram entregues nessa terça-feira (15/6).

De acordo com o Ministério da Saúde, deve chegar, até sexta-feira (18/6), um total de 2,4 milhões de doses da, que serão distribuídas em todo o território nacional.

Até o momento, já foram enviadas aos 26 estados e o DF, mais de 110 milhões de doses de vacinas, sendo 5,9 milhões da Pfizer/BioNTech.

Contratação e doses

O Brasil assinou dois contratos com a farmacêutica, sendo que o primeiro foi assinado em março e prevê a entrega de 100 milhões de doses. Desse total, 1 milhão foi entregue em abril e 2,5 milhões em maio.

Já o segundo contrato foi assinado em maio, mas as 100 milhões de doses esperadas desse acordo só devem chegar ao Brasil no último trimestre de 2021.



