Capitais retomam aplicação da 2ª dose da Coronavac, mas estoque não basta

Aplicação da segunda dose da Coronavac é retomada em sete capitais (foto: Fábio Marchetto/Divulgação)

A maioria das capitais que tinhama oferta dadapor falta deretomou a aplicação nesta semana, mas sem ainda conseguir atender todos que estão com a dose de reforço atrasada. Isso porque as novasenviadas aos Estados e municípios são insuficientes para a imunização de todos que esperam pela nova injeção.

Na quinta-feira passada (6/5), o Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde uma remessa comdeda Coronavac, o que permitiu que as cidades retomassem a campanha entre o fim de semana e hoje. Nesta segunda-feira (10/5), o laboratório entregou mais 2 milhões de doses, que também devem ser destinadas à aplicação da segunda dose.Das 10 capitais que estavam com a aplicação suspensa, setea campanha entre sábado e esta segunda-feira: Campo Grande, João Pessoa, Maceió, Porto Velho, Recife, Rio e Salvador. Já Belo Horizonte e Porto Alegre preveem retomar nesta terça. São Luís não tem data prevista para voltar a aplicar a segunda dose.Das sete que já retomaram, cinco confirmaram aoainda não ter doses suficientes para atender todos que estão com a segunda dose atrasada. Recife diz que recebeu 7.610 unidades da Coronavac no fim de semana, mas que 21 mil pessoas aguardam a aplicação de reforço. Esse é o tamanho do grupo que tinha agendamento da segunda aplicação para o período de 29 de abril e 9 de maio e não pôde ser atendido pela escassez deEm Porto Velho, onde a campanha ficou suspensa por 12 dias, são 7 mil pessoas aguardando a nova etapa da imunização, mas somente 3 mil doses foram encaminhadas.Em Campo Grande, 30 mil pessoas aguardam a, mas somente quem deveria ter sido imunizado em 21 de abril conseguiu tomar a dose de reforço nessa retomada. Os demais seguem esperando novas remessas. A Prefeitura não informou a quantidade de pessoas que puderam ser vacinadas com o novo lote.No Rio, as 48 mil novas doses recebidas na sexta-feira (7/5), foram suficientes para oferecer a segunda dose aos idosos de 66 anos. O grupo de 64 e 65 anos, que também está com a aplicação de reforço atrasada, só deverá ser vacinada a partir da próxima quinta-feira (13/5), segundo a Prefeitura.Em Salvador, o novo lote de 26.190 doses recebido no sábado começou a ser usado nesta segunda para adas pessoas que deveriam ter tomado a segunda injeção no dia 1º de maio. Nesta terça, a Prefeitura começa a dar a segunda dose a quem estava marcado para o dia 2. A administração municipal não informou quando conseguirá vacinar todos os cidadãos com segunda dose atrasada.Porto Alegre, que vai retomar a aplicação da segunda dose nesta terça, já informou que enfrentará o mesmo problema. A capital gaúcha recebeu 11.030 doses para um público estimado em 75.938 pessoas que estão com a segunda aplicação em atraso.Por enquanto, a prefeitura decidiu restringir a oferta da dose de reforço de acordo com a faixa etária. A campanha será retomada para os idosos com 75 anos ou mais e a expectativa é ampliar a faixa etária para pessoas mais novas conforme novas remessas forem enviadas ao Estado.A suspensão da aplicação da segunda dose aconteceu após o Ministério da Saúde orientar Estados e municípios a não reservarem a segunda dose daqueles que já tinham tomado a primeira . Com isso, muitas cidades utilizaram as doses originalmente enviadas como reforço para primeiras aplicações em um novos públicos prioritários.Em abril, porém, o Butantan enfrentou um atraso no envio dos insumos chineses para a produção da vacina e não pôde entregar cerca de 4 milhões de doses previstas para o mês , o que obrigou prefeituras a suspenderem a campanha.Nesta segunda, o diretor do Butantan, Dimas Covas, admitiu que novos atrasos podem ocorrer em junho se as autoridades da China não liberarem osativos vindos da farmacêutica Sinovac, desenvolvedora da Coronavac. Há a expectativa de que o insumo seja despachado até próxima quinta-feira e, assim, chegaria até o dia 18, mas o envio ainda não foi confirmado.A avaliação do Butantan e do governo paulista é que as recorrentes declarações do presidente Jair Bolsonaro contra a China estejam dificultando os trâmites burocráticos necessários para o envio.Após a suspensão da aplicação da segunda dose, que chegou a afetar mais de 800 municípios brasileiros, o Ministério da Saúde voltou atrás e passou a recomendar que os municípiosas doses de reforço.