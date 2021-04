Jairinho é acusado de torturar filhos de outras ex namoradas

Dr. Jairinho no sistema penitenciário do Rio (foto: Reprodução)

Os filhos de duas ex-namoradas do médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o(sem partido), preso pela, de quatro anos, confirmaram ter passado porem que o parlamentar era autor. As informações são do jornal Extra. Após o conhecimento desses novos casos, outros dois inquéritos foram abertos e as crianças ouvidas na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV).