Em carta, mãe de Henry Borel muda sua versão e diz que Jairinho é violento

(foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO) carta de 29 páginas, dentro do hospital penitenciário, onde está internada devido à infecção pelo coronavírus. Na carta, ela muda a versão que foi dada em seu depoimento à polícia. Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, de 4 anos, morto em 8 de março , escreveu umade 29 páginas, dentro do hospital penitenciário, onde estádevido à infecção pelo coronavírus. Na carta, elaque foi dada em seu depoimento à polícia.









Em alguns dos principais pontos da carta, Monique diz que foi acordada por Jairinho na madrugada de 8 de março, e pensou que pensou que Henry estava desmaiado. Ela ainda alega que foi orientada a mentir em depoimento sobre a morte do filho, e que Jairinho é um homem violento e possessivo. Segundo a mãe de Henry, ela e sua família foram ameaçadas pelo vereador.





“De madrugada, ele me acordou dizendo para eu ir até o quarto, que ele pegou o Henry no chão, o colocou na cama e que meu filho estava respirando mal”, cita Monique um determinado trecho da carta. Ela ainda acusou Jairinho de ser um homem possessivo e descontrolado. “Eu tentava a todo custo me afastar e me desvincular dele, mas fui diversas vezes ameaçada e minha família também”, diz.





O vereador Jairo de Souza Santos e sua esposa Monique, mãe de Henry, são suspeitos do homicídio duplamente qualificado do menino. A primeira versão de Monique foi apresentada em depoimento à polícia 10 dias depois da morte de Henry. Foram 12 horas na delegacia, ela tirou uma selfie e foi embora de mãos dadas com Jairinho.





Na ocasião, Monique disse 'não acreditar que Jairinho tenha feito qualquer coisa contra seu filho e que a relação entre eles era boa e ele sempre tentava cativar o amor de Henry'.