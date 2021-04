Mulher teve pescoço cortado por marido por suspeita de traição, diz polícia

morta no Distrito Federal, na manhã deste domingo (25/4), foi o responsável pela morte dela. Segundo os investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal, o autor, de 47 anos, se entregou na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) horas após o corpo ser encontrado em um terreno abandonado da cidade. O marido da mulher encontradano Distrito Federal, na manhã deste domingo (25/4), foi o responsável pela morte dela. Segundo os investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal, o autor, de 47 anos, sena 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) horas após o corpo ser encontrado em um terreno abandonado da cidade.









Ambos moravam em Santa Maria. O autor foi preso em flagrante. “Trata-se de um feminicídio”, declarou o delegado da 33ª DP, Paulo Fortini. Os nomes do acusado e o da vítima não foram divulgados em respeito a pedido da família.





O corpo da vítima foi encontrado por um catador de latinhas por volta das 7h da manhã de domingo. Ela estava apenas de pijama e com várias lesões no corpo, inclusive corte no pescoço. O corpo passou por perícia.