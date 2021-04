Pai e filho morrem eletrocutados ao colher abacates

(foto: Divulgação/CBMDF) morreram depois de receberem uma descarga elétrica enquanto colhiam abacates na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal.



Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tentaram reanimar o pai durante 45 minutos, mas não tiveram êxito e o óbito foi atestado no local do acidente. Em 38 minutos, a equipe conseguiu reanimar o filho. Ele foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Contudo, o jovem teve outra parada cardíaca na unidade de saúde e faleceu.