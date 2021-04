Advogada diz que Monique seguiu 'enredo único' a mando de Jairinho

A advogada de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, disse que suaestá sendode ver televisão e ter acesso a informações. Segundo Thaise Mattar Assad, Monique só teve noção de que o filho não morreu de acidente doméstico após ser pressionada a contar uma versão única sobre o caso.

As declarações foram dadas à jornalista Juliana Dal Piva, colunista do portal Uol. Segundo Thaise, Monique foi instruída a pedir para que babá de Henry , Thayná Ferreira, apagasse asque comprovavamde Jairinho ao menino, morto no último dia 8 de março.