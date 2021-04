Justiça autoriza emprego da Força Nacional em ações do Ibama na Amazônia Legal

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Ibama, na Amazônia Legal. A portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 29. A Força Nacional deverá atuar nas ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais, e de combate aos incêndios florestais e queimadas, na área que compreende a Amazônia Legal, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por 260 dias. O prazo do apoio poderá ser prorrogado se houver solicitação.