Monique, mãe de Henry Borel: ' Jairinho me dopou na noite do crime'

Monique revelou detalhes em carta anexada ao inquérito (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/reprodução)





Dr. Jairinho. A nova versão dada por Monique, por meio de carta protocolada ao inquérito da polícia civil, acusa Jairinho de tê-la dopado na noite em que o menino morreu. A professora Monique Medeiros mudou nessa segunda-feira (26/4) o depoimento sobre a morte do filho, Henry Borel . O menino, de apenas quatro anos, teria sido morto pelo padrasto, o vereador carioca. A nova versão dada por, por meio de carta protocolada ao inquérito da polícia civil, acusa Jairinho de tê-lana noite em que o menino morreu.









Em outros trechos, Monique acusa Jairinho por agressões e manipulação no relacionamento. No primeiro relato, a professora havia afirmado que a relação entre ambos era harmoniosa. “Eu não sabia, mas estava sendo manipulada durante todo o relacionamento, que me oprimia e eu não sabia como sair”, afirma.





De acordo com o novo relato de Monique, na noite de 7 de março, um domingo, quando aconteceu o crime, o pai de Henry, Leniel Borel, deixou o menino na casa dela. A professora conta que o garoto estava chorando bastante, mas por insistência dela, entrou em casa e logo quis dormir. Segundo as informações da carta, a professora deu banho no filho, vestiu-o e esperou que ele dormisse.





Ela relata ainda que teria voltado para a sala para assistir a uma série de TV. Por volta de 01h30 da madrugada, resolveu dormir. Henry teria pedido à mãe para dormir no quarto dela, pois segundo ele, Jairinho não brigava quando estavam juntos. Nesse momento, porém, Jairinho teria pedido para irem ao quarto de hóspedes para conversar. Lá, de acordo com a versão da professora, o vereador teria dado remédios a ela.





“Ele ligou a televisão num canal qualquer, baixinho, ligou o ar condicionado, me deu dois medicamentos que estava acostumado a me dar, pois dizia que eu dormia melhor, mas eu não o vi tomando. Logo eu adormeci, acho que nem chegamos a conversar”, disse.





Monique afirmou ainda que, na madrugada, Jairinho a acordou. “Ele disse que pegou Henry do chão, colocou-o na cama e que ele estava respirando mal. Fui correndo até o quarto e meu filho estava de barriga para cima, descoberto, com a boca aberta e olhos olhando para o nada e pensei que ele tivesse desmaiado”, conta.





A mãe também relata que levou o filho à emergência do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, mas não sabia que o filho já estava sem vida. “Em nenhum momento eu achava que estava carregando meu filho morto nos braços”, diz Monique na carta.





Inquérito





O advogado de defesa de Monique Medeiros, o criminalista e vice-presidente da OAB-RJ Hugo Novais, informou ao Correio que reforça a necessidade de um novo interrogatório da cliente.