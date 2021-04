Presidente da Fundação Palmares diz que estrela da Heineken 'é do PT'

"A estrelinha vermelha, primeira da série, é o PT", disse o presidente da Fundação Palmares no Twitter, referindo-se ao símbolo da Heineken (foto: Twitter/Reprodução)



Segundo o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, a estrela vermelha que caracteriza o logotipo da cervejaria holandesa Heineken, erguida em 1864, é uma alusão ao símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT). A sigla foi fundada por sindicalistas na capital paulista em 1980.













Não estou junto dessa palhaçada! Isso é marketing da lacração. A estrelinha vermelha, primeira da série, é o PT. A holandesa Heineken deveria respeitar a língua oficial do país onde atua e fatura alto, em vez de degradá-la para bajular minorias doutrinadas, ressentidas e ignaras! pic.twitter.com/ofMWdyobqA %u2014 Sérgio Camargo (@sergiodireita1) April 25, 2021

A peça diz: "Juntes brilhamos mais". A frase usa a polêmica linguagem neutra , criada para incluir pessoas e coletivos que não se encaixam nos gêneros masculino e feminino. Sérgio classificou a propaganda como uma "palhaçada".





Heineken nega conotação política

Procurado pela reportagem, o grupo Heineken confirmou a autoria do banner em questão e reforçou que a campanha não visa apoio a partidos políticos, mas à causa da diversidade.





"O Grupo HEINEKEN esclarece que o objetivo do conteúdo em questão foi apoiar a luta pela diversidade, em linha com um de seus mais importantes valores, o Respeito, e acreditando que cada um é livre para ser quem realmente é. O Grupo tem utilizado a linguagem neutra em comunicações institucionais de apoio à causa como uma forma de inclusão e nunca com desrespeito à língua portuguesa ou com conotação política", diz a nota enviada pela empresa à reportagem.





Em 2017, a cervejaria já havia emitido um comunicado negando o significado político da estrela vermelha de seu logotipo - à época, associado ao comunismo pelo primeiro-ministro da Hungria, Víktor Orbán. Nacionalista e ultraconservador, ele pretendia proibir o uso de símbolos que considerava totalitários em território húngaro.





Na nota divulgada na ocasião, a Heineken afirmou que o principal significado da estrela vermelha é "um ânimo festivo, quente e alegre".



A primeira logo da cervejaria com uma estrela dentro surgiu em 1884, vinte anos depois da fundação. Na ocasião, a estrela era branca. A versão vermelha é de 1930.