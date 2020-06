Sérgio Camargo sobre Alcione: 'Barraqueira que incita ao crime e à violência contra um negro'

Na última terça-feira (4), a cantorafez um show ao vivo com músicas de umbanda, via Instagram, e Marrom foi uma das convidadas a participar. Antes de cantar, as duas conversaram um pouco sobre como a religião vem sendo vista no país. “Hoje eu vi aquela matéria do Zé Ninguém lá da Fundação Palmares. Ainda dou na cara dele para parar de ser um sem noção”, disse