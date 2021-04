Após lockdown, Araraquara não registra mortes por dois dias seguidos

Cidade do interior paulista tem visto melhora dos indicadores após lockdown de dez dias (foto: Divulgação/Prefeitura de Araraquara)

Pela primeira vez desde o dia 3 de fevereiro, Araraquara, no interior de São Paulo, registrou dois dias seguidos sem mortes por COVID-19. No último dia 26 de março, a cidade chegou a ficar apenas um dia sem novos óbitos pela doença.





A queda do número de novos casos e mortes é resultado do lockdown de dez dias adotado pelo município para conter a situação crítica no sistema de saúde, que resultou em 113 mortes somente em janeiro e fevereiro deste ano.

Atualmente, a cidade contabiliza 335 mortes por coronavírus. Desse total, 243 foram registradas neste ano, sendo 219 a partir de fevereiro.





Segundo o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), a cidade “fez o que a ciência diz que tem que fazer. O isolamento social é uma medida dura. Só é tomada quando não há outro instrumento. Se ainda não temos celeridade na vacinação, o que nos resta é o isolamento social".





Com a implantação do lockdown, um antigo motel foi transformado em unidade de retaguarda, para o atendimento de pacientes que não conseguem cumprir o isolamento em suas casas e uma igreja passou a ser extensão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para internações.





De acordo com a secretária de Saúde de Araraquara, Eliana Honain, “o paciente com comorbidade e que tenha necessidade de internação terá melhores condições de monitoramento nesses locais”.





Na semana passada, a prefeitura antecipou dois feriados, suspendeu o transporte público e instalou barreiras sanitárias com o objetivo de controlar e impedir a entrada de veículos de outros municípios.

Barreiras sanitárias foram instaladas em pontos estratégicos do município (foto: Divulgação/Prefeitura de Araraquara)



Foram abordados 6.171 veículos, sendo que 408 tiveram de retornar às cidades de origem. Cerca de 819 testes rápidos foram realizados em motoristas e passageiros de veículos que passaram pelas barreiras, dos quais 27 apontaram positivo para COVID-19.





O Boletim Epidemiológico desta terça-feira (06/04) contabilizou 19 novos casos de COVID-19 na cidade. Portanto, o número total de casos confirmados chega a 17.698.





Atualmente, são 178 pacientes internados. Destes, 94 estão na enfermaria e 84 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). As taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI estão em 59% e 90%, respectivamente.





A Santa Casa de Araraquara tem 12 pacientes internados, a Unidade de Retaguarda do Melhado conta com 17 pacientes e 48 estão internados no Hospital de Campanha.





Araraquara tem 98 pacientes internados que moram em outras cidades da região: Americana, Américo Brasiliense, Araras, Gavião Peixoto, Guaíra, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Leme, Marília, Matão, Motuca, Nova Europa, Pirassununga, Rincão, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Lúcia, São Carlos, São José do Rio Preto, Tabatinga e Tambaú.





Há, também, pacientes das cidades de São Gabriel do Oeste (MS) e Cuiabá (MT).