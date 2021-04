COVID-19: volume de testes RT-PCR cresceu 56% em março

A procura pelos testes de PCR cresceu no mês de março em todas as regiões do Brasil (foto: AFP / Manjunath Kiran)





Em março, houve um crescimento de 56% no número de exames RT-PCR realizados para detecção da COVID-19, em relação ao mês de fevereiro. Já a última semana de março apresentou uma redução de 15% no volume de exames feitos em relação à semana anterior.



As duas tendências foram observadas em todas as regiões do Brasil, segundo o Grupo Pardini, especializado em medicina diagnóstica e preventiva.





Na última semana, o percentual de testes positivos para SARS-COV-2, o vírus que causa a COVID-19, foi de 32,5%. A empresa identificou também que, em março, o percentual de positividade aumentou 4 pontos percentuais (p.p) em relação ao mês de fevereiro. Já na última semana de março houve redução de 0.9 p.p na positividade dos testes, em relação à semana anterior.





Veja a análise de testes por região:





Região Sudeste

Em março, foi identificado um crescimento de 65% no número de testes de RT-PCR, em relação a fevereiro. Na última semana de março, houve uma redução de 10% no volume de exames em relação à semana anterior. A região Sudeste foi a que apresentou a menor redução no volume de testes na última semana. O percentual de exames positivos na última semana foi de 32,3%.





Região Sul

Comparando as quatro semanas anteriores, foi identificado, em março de 2021, crescimento de 47% no número de testes RT-PCR. Na última semana, houve redução de 39% no volume de exames em relação à semana anterior. Esta foi a região que mais reduziu o número de testes na última semana. O percentual de exames positivos em março foi de 30,9%.





Região Norte

A região foi a que mais cresceu em relação à média nacional, com aumento de 68% no número de testes de RT-PCR, em março. Na última semana, houve redução de 14% no volume de exames em relação à semana anterior. O percentual de positividade da região Norte na última semana foi de 45,2%.





Região Nordeste

Nas quatro semanas de março, foi identificado crescimento de 19% no número de testes de RT-PCR na comparação com as quatro semanas de fevereiro, apresentando o menor crescimento entre as regiões. Na última semana, houve redução de 25% no volume de exames em relação à semana anterior e o percentual de exames positivos foi de 32,6%.





Região Centro-Oeste

A região apresentou crescimento de 54% no número de testes RT-PCR, em março, com redução de 23% no volume de exames na quarta semana em relação à semana anterior. No Centro-Oeste, 27,4% dos testes foram positivos nas quatro semanas do mês de março, a menor positividade entre as regiões.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte

viveu nos últimos 30 dias o pior momento da pandemia do coronavírus , com mais de 66 mil mortos e mais de 2,1 milhões contaminados. Em Minas, o mês também foi o mais letal da doença , ao registrar 5.767 mortes, um aumento de 64,5% em relação a fevereiro.