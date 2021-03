Prefeito de Mongaguá (SP), faz apelo após perder pai e irmão; veja vídeo

Prefeito sofre críticas após adotar medidas mais duras de fechamento do comércio (foto: Reprodução)

Após perder o pai e o irmão para a COVID-19 em apenas uma semana, o prefeito de Mongaguá (SP), Márcio Melo Gomes (Republicanos), se emocionou durante uma live oficial da prefeitura, nesta terça-feira (30/3), pedindo para que a população do município paulista respeite as medidas restritivas para evitar que mais mortes aconteçam.









"Infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. Não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente da vida de quem vocês amam", disse o prefeito.





Muito emocionado durante toda a transmissão, o governante comunicou medidas de enfrentamento da pandemia em Mongaguá, e ressaltou que todo o Brasil vive a pior crise sanitária da história. Segundo dados da prefeitura do município, nesta terça-feira (30/3), foram registrados mais de 3 mil casos suspeitos e 86 mortes.





Sob pressão de alguns comerciantes da cidade para a reabertura dos estabelecimentos, Márcio Melo disse que já fez todo o possível para conciliar as necessidades dos negócios com ações para proteger os 56 mil moradores.



Em meio às lágrimas, ele rebateu as críticas pela decisão do fechamento do comércio, em vigor desde 23/3, dizendo que trocaria uma economia quebrada pela sobrevivência de mais vidas no município.





"Meu pai era comerciante, meu irmão era comerciante. Como eu queria hoje sair dessa live e poder ouvir do meu pai e irmão: 'eu quebrei, meu comércio quebrou. Sabe por que? Porque nós a quebramos, e, com a vida, conseguimos dar a volta por cima'."