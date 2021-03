The Economist: 'Má gestão do Brasil no combate à COVID-19 ameaça o mundo'

Revista britânica aponta a condução do presidente Jair Bolsonaro como uma das principais razões para o Brasil ser considerado uma ameaça para o mundo (foto: EVARISTO SA/AFP) Artigo publicado pela revista britânica The Economist analisa a situação do Brasil neste momento da pandemia de COVID-19 e aponta o país como uma ameaça ao mundo. A condução feita pelo governo do presidente Jair Bolsonaro é destacada como uma das principais razões. publicado pela revista britânicaanalisa a situação doneste momento da pandemia dee aponta o país como umaao mundo. A condução feita pelo governo do presidenteé destacada como uma das principais razões.





"Suas ações são ruins para o Brasil – e para o mundo", afirma a revista na conclusão do artigo.



A publicação trata do momento atual do país, com aumento de casos de COVID-19 e a necessidade de medidas mais restritivas para tentar frear a disseminação da doença.



O colapso na saúde pública, com a falta de leitos e atendimento adequado aos pacientes, é outro ponto relatado.





"Enquanto o distanciamento social for necessário, o presidente continuará sendo uma ameaça à saúde dos brasileiros", diz um trecho do artigo, ao lembrar que a segunda onda do novo coronavírus tem sido pior que a primeira.





De acordo com a revista, a conduta do presidente tem atrapalhado o trabalho de governadores e prefeitos que querem adotar medidas para restringir a circulação de pessoas.





Os baixos estoques e o risco de desabastecimento de medicamentos do kit intubação, necessário para a ventilação mecânica em pacientes em estado grave, também foi outro fato ressaltado pela revista.





A matéria ainda faz referência a uma declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu: "Mas a seriedade [do Brasil], assim como os sedativos musculares, é escassa”.





A The Economist lembra que Colômbia e Peru suspenderam voos do Brasil no início do ano , tendo como principal motivo a nova variante P1, encontrada em Manaus.





Vacinas





recorde de 3.158 mortes diárias em decorrência da COVID-19.



O artigo afirma que o presidente valorizou a vacinação contra a doença, mostrando uma postura diferente da adotada ao longo do ano passado. A publicação trata também do pronunciamento feito pelo presidente nessa terça-feira (23/3) . O ato ocorreu no mesmo dia em que o Brasil registrou ode 3.158 mortes diárias em decorrência da COVID-19.O artigo afirma que o presidente valorizou a vacinação contra a doença, mostrando uma postura diferente da adotada ao longo do ano passado.





"Bolsonaro pregou curas charlatanistas, protestou contra lockdowns e tentou impedir a publicação de dados. Ele acaba de se despedir do terceiro ministro da Saúde (um general do Exército) desde o início da pandemia”, escreve a publicação britânica.









"As vacinas não são para ele, afirmou Bolsonaro. Seu governo demorou a encomendá-las, embora fabricantes como Pfizer e Janssen tenham testado os imunizantes no Brasil", diz outro trecho do artigo.









A programação é de que as entregas sejam feitas, de forma gradual, a partir de junho. No ano passado, as farmacêuticas realizaram testes clínicos das suas vacinas no Brasil. Em agosto de 2020, porém, o governo recusou uma proposta de 70 milhões de doses da Pfizer e só assinou contrato por 100 milhões de doses do imunizante na semana passada, junto com mais 38 milhões de doses da vacina da Janssen.A programação é de que as entregas sejam feitas, de forma gradual, a partir de junho.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina