Bolsonaro fará pronunciamento na noite desta terça-feira

Jair Bolsonaro deve falar sobre a troca de ministros da Saúde (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O presidente(sem partido) vai fazer umem rede nacional de TV e rádio nesta terça-feira. Marcado para as 20h30, o presidente deve discursar sobre a troca de ministros da Saúde e também sobre vacinação, além de procurar mostrar as ações do seu governo diante da pandemia.