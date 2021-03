Vídeo: Queiroga é recebido na USP aos gritos de 'Bolsonaro genocida'

AM

Estudantes manifestaram contra o presidente Jair Bolsonaro durante visita do ministro à USP (foto: Redes Sociais/Reprodução) Marcelo Queiroga, foi recebido com protestos no seu primeiro dia de compromissos oficiais. Entre gritos de “Fora Bolsonaro”, "Bolsonaro Genocida" e de “Mais vacinas e menos cloroquina”, o médico visitou a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), nesta quinta-feira (25/3).





COVID-19 no Brasil. Em vídeos nas redes sociais, é possível ver um grupo de estudantes com cartazes relembrando os mais de 300 mil mortos porno Brasil.





Os estudantes também pediram a volta do auxílio emergencial, o fim do tratamento precoce contra a COVID-19 e a adoção de medidas de proteção, como o lockdown. Os manifestantes estenderam uma faixa com a frase: "A gripezinha já matou 300 mil brasileiros #BolsonaroGenocida".

Surpreso com os protestos, Queiroga falou sobre o assunto. "Quem vai avaliar minha gestão é a história. Vamos olhar para a frente, vamos deixar de gerar calor. Nós queremos é luz. Luz, não calor", afirmou.

Primeira agenda oficial

Nesta quinta, Queiroga cumpre agenda em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele já visitou o Incor (Instituto do Coração), o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina da USP.



Durante sua visita ao Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, Queiroga destacou que o compromisso da Saúde é, em união à Educação, fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) "para levar políticas públicas que tenham concretude para ajudar a nossa sociedade". O novo ministro disse estar "entusiasmado" com a perspectiva de trabalho em conjunto com outras pastas.







