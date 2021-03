Manifestantes prestam continência a caixa de cloroquina; imagem viraliza

Manifestação reuniu cerca de 100 pessoas em frente à prefeitura de São Leopoldo (RS) (foto: Reprodução internet)

Uma imagem de um grupo manifestantes prestando continência a uma caixa figurativa do remédio cloroquina está viralizando nas redes sociais. O registro foi feito na tarde desta quinta-feira (25/03), durante um protesto em defesa do tratamento precoce da COVID-19 e contra o lockdown, ocorrido em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Não sou obrigado a ver sozinho.



São Leopoldo, hoje. Manifestantes em posição de sentido prestaram continência para uma caixa gigante de Cloroquina com execução do hino nacional.



Além da defesa do uso de remédios, ainda sem eficácia comprovada de benefício ou prevenção da COVID-19, os manifestantes também protestaram pela volta às aulas presenciais nas escolas da cidade e contra o lockdown como medida de prevenção do vírus.





O "Jornal NH" ainda informa que, após os manifestantes fazerem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do coronavírus, disseram que esse cenário "poderia ser evitado se estivéssemos com o uso do tratamento precoce".





De acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura de São Leopoldo, a cidade confirmou 73 casos e 13 mortes por COVID-19, entre os dias 13 e 24 de março. Ao todo, até o momento, 396 foram vítimas da doença.





Prefeito quer lockdown





No último sábado (20/03), o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou que apresentaria, na segunda-feira (22/03), uma proposta de lockdown de uma semana ao Comitê Municipal de Atenção do Coronavírus, que tem participação dos cidadãos da cidade. Caso aprovada, a medida começaria a valer a partir da quarta (25/03).





No entanto, o fechamento total para contenção do coronavírus acabou sendo adiado no município gaúcho. Segundo informações da prefeitura de São Leopoldo, o comitê decidiu por dar continuidade, até 4 de abril, apenas a um decreto mais rígido com regras de distanciamento, conforme protocolos do governo do Rio Grande do Sul.





“Nossos indicadores sugerem que teremos uma redução da pressão na rede de saúde e busca por internações mais agressivas nas próximas semanas, pois as nossas medidas de restrição das últimas três semanas começam a ter resultado. Fizemos a partir da decisão do Comitê, esse acompanhamento ao sistema do Governo do Estado com regras intermediárias a partir de hoje, mas sigo defendendo que o governador deva implementar medidas mais duras de isolamento social regional, como um lockdown verdadeiro que possa frear a contaminação e o avanço deste vírus de forma mais significativa”, disse o prefeito Ary Vanazzi durante a reunião virtual.