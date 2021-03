Em um ano, COVID mata mais no Brasil do que infarto e acidentes de trânsito

UTI superlotada em hospital de Florianópolis: milhares de pessoas estão morrendo por falta de vacina e medidas de prevenção (foto: Eduardo Valente/Shoot/Estadão Conteúdo)







Num cenário cada vez mais tenebroso, com hospitais lotados, pacientes morrendo nas filas de internações e falta de medicamentos para intubações, o Brasil mais uma vez uma atinge marca negativa em proporções aceleradas. Em pouco mais de um ano desde a primeira vida perdida, o país contabiliza 300 mil mortes por coronavírus e vê a doença se expandir por regiões, cidades menores e faixas etárias diferentes, colocando toda uma nação em alerta máxima. O problema ainda é agravado com o surgimento de novas variantes da COVID-19 vindas do Amazonas (B.1.128), do Reino Unido (B.1.1.7) e da África do Sul (B.1.351).













"Não aprendemos nada com a pandemia. Toda a política foi errada ao apresentar a possibilidade de expansão de leitos. E expandir leitos não é conter vírus. Conter a doença seria ampliar testes, fazer barreira sanitária, fazer lockdown nacional" Domingos Alves, professor da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto



Seria como se a pandemia tivesse colocado fim às populações inteiras de 5.475 dos 5.570 municípios do país, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A marca seria equivalente ao público total do show da banda inglesa Queen no Rock in Rio de 1985, ou mesmo ao número de pessoas que foram às ruas nas manifestações populares em junho de 2013. O estrago feito pela COVID-19 no país é três vezes maior que a capacidade do Camp Nou, estádio do Barcelona, ou quase quatro vezes mais do que comporta o atual Maracanã. Por fim, a doença dizimou no Brasil seis vezes mais que a Guerra do Paraguai, no século 19.





Em 8 de agosto do ano passado, os brasileiros atingiram a marca de 100 mil mortos. Em 7 de janeiro deste ano, antes de iniciar o processo de vacinação em massa, o país ultrapassou as 200 mil vidas perdidas. Por fim, chegou aos 250 mil óbitos em 24 de fevereiro, num espaço de tempo cada vez menor. Muitos especialistas já afirmavam que março seria o auge da pandemia, com média superior a 2 mil óbitos diários.





No mês passado, o professor Domingos Alves, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto (SP), já havia apontado que o Brasil chegaria à marca de 300 mil mortes no fim deste mês. “Essa questão passou a ser aritmética simples. Não é necessário ter um modelo matemático exacerbado para fazer essas contas. Hoje, temos uma taxa de mortos por dia de mais de 2,2 mil em ascensão. A situação em que nos encontramos é ruim, e é muito rápido apontar quando chegaremos às 400 mil mortes. Será em um mês, até o fim de abril, provavelmente", afirma o professor ao Estado de Minas.





A abundância de mortes ocorreu num contexto de mudanças no Ministério da Saúde e inexistência de medidas conjuntas de prevenção ao coronavírus feitas pela União, estados e municípios. Quatro ministros passaram pela Saúde desde a confirmação do primeiro caso, em 25 de fevereiro – Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga –, enquanto o Palácio do Planalto e vários governadores renunciaram ao distanciamento social.





Nas últimas semanas, vários estados ultrapassaram o percentual de 90% em ocupação de leitos de UTI. Por determinação do governo de Minas Gerais, todos os municípios foram obrigados a aderir à onda roxa do programa Minas Consciente e decretar toque de recolher, ainda que alguns prefeitos tenham resistido à medida. Araraquara, no interior de São Paulo, foi o único a adotar o lockdown, com fechamento até mesmo do comércio não essencial e intensa fiscalização nas ruas. E, mesmo assim, a incidência de casos no país cresce assustadoramente, com mais de 5,7 mil por 100 mil brasileiros.





Domingos Alves condena as ações feitas pelo país no enfrentamento à COVID-19 e pede maior atitude das autoridades: “A pandemia foi extremamente politizada no país. Em novembro, quase todos os cientistas já alertavam para a possibilidade do que observamos em março. De lá pra cá, nenhuma medida de conter a transmissão foi feita de forma efetiva. É muito comum você hoje ouvir falar que o maior problema é a nova cepa da COVID-19, que vem do Amazonas. Na verdade, a prevalência da variante é resultado de uma falta de controle da doença. Não houve barreiras sanitárias do Amazonas para os outros estados”.









(foto: Arte Em)

Situação de terra arrasada





Em abril do ano passado, o governo federal iniciou o pagamento de parcelas de auxílio emergencial para quase 70 milhões de be- neficiários. Entretanto, a inflação e o desemprego afetaram a crise econômica, ampliando o número de brasileiros à margem da pobreza. “Vivemos uma situação de terra arrasada. Ela começou muito antes, com a negação do presidente da República e dos ministros, que defendiam o discurso de que a pandemia passaria logo, que era apenas uma gripezinha. Além das mortes, a COVID-19 escancarou a disparidade, a vulnerabilidade e a pobreza extrema. É inacreditável que 35% da população ainda vê o Brasil conduzindo bem a pandemia. Um país contraditório como o nosso é um caldo péssimo”, afirmou o professor e infectologista Dirceu Greco, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética.





Ele entende que as pessoas mais pobres são justamente as que estão em maior risco na pandemia: “Muitos falam que o vírus é democrático, porque atinge todas as pessoas. Mas isso não é verdade. Ele pode infectar igualmente todos, mas o risco e a gravidade estão relacionados à vulnerabilidade, que são as dificuldades inerentes à saúde, dificuldade de receber cuidados médicos e disse- minação. Tudo isso já estava ocorrendo e foi acentuado com a pandemia, chegando em seu descalabro agora, com um número alto de mortes”.





Mesmo com a aprovação das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Plano Nacional de Imunização (PNI) caminha a passos lentos no país. Menos de 6% da população brasileira recebeu a primeira dose, o que faz o vírus ser transmitido facilmente. O plano do governo federal é imunizar 100% dos brasileiros somente no segundo trimestre de 2022. Até lá, muitos tendem a sofrer com internações e mortes, num verdadeiro caos no país.





“O Brasil vive uma barbárie mundial. Não podemos sair daqui tão cedo, nem mesmo para a América Latina. A visão que há é de que aqui está tudo descontrolado. Temos de falar de solidariedade aos profissionais de saúde e às famílias que perderam essas 300 mil pessoas. Hoje, pelo menos 1,5 milhão de brasileiros estão sofrendo com a morte, angústia e o processo em torno da doença. Nós atingimos um número intolerável e vergonhoso”, ressalta Greco.





