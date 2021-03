Queiroga irá a hospitais para checar vítimas de COVID-19, diz colunista

Marcelo Queiroga é o substituto de Eduardo Pazuello na Saúde (foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)

Substituto do general Eduardo Pazuello, exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem como umas missões iniciais ir a vários hospitais para conferir se os pacientes estão morrendo por COVID-19 e se as UTIs estão 100% lotadas. A informação é do colunista Lauro Jardim, de o Globo.

Bolsonaro colocou em discussão em sua transmissão semanal desta quinta-feira (18/3) que os pacientes poderiam estar morrendo de outras enfermidades e não de COVID-19.





“Os hospitais estão com 90% das UTIs ocupadas. Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades?”, questionou o presidente.





De acordo com balanço da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), 25 dos 27 estados e o Distrito Federal estão com ocupação de UTIs acima de 80%. Apenas o Amapá e o Rio do Janeiro estão com demanda de internações.





Queiroga disse que pretende solucionar o problema do colapso por meio do isolamento e novos investimentos na capacidade hospitalar dos estados: "Esses óbitos que estão aí nós conseguiremos reduzir com dois pontos principais. Primeiro com políticas de distanciamento social própria que permitam diminuir a circulação do vírus, segundo com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares".





Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga participa da transição no Ministério da Saúde desde o começo da semana, com participação de Eduardo Pazuello. Acompanhado por Bolsonaro, ele visitou a Fiocruz, no início da semana onde acompanhou a produção e a entrega do primeiro lote de vacinas da AstraZeneca, em parceria com a Oxford.





Foram entregues inicialmente 500 mil doses pela presidente do órgão, Nísia Trindade. Em seguida, serão entregues mais 580 mil.