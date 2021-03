Colégio esconde 20 crianças para 'fugir' de fiscalização, em Florianópolis

Só em março, vigilância recebeu mais de 40 denúncias de escolas que estão desobedecendo as regras (foto: Reprodução/Pixabay)

Um colégio particular de Florianópolis (SC) escondeu 20 crianças no banheiro para “fugir” da fiscalização sanitária, na tarde dessa quarta-feira (17/3). A instituição foi interditada e multada por permanecer aberta, sobretudo com aulas presenciais, contrariando o decreto municipal de combate à COVID-19.

De acordo com a Vigilância em Saúde de Florianópolis, a escola não tinha alvará sanitário. A ação, que teve apoio da Guarda Municipal, multou o colégio em R$ 2.500. Além disso, outra multa - de R$ 125 a R$ 2.500 - será aplicada pela falta do alvará.

Irregularidades

Somente em março, a Vigilância Sanitária recebeu mais de 40 denúncias de irregularidades em instituições de ensino da capital catarinense. Na última segunda-feira (15/03), os fiscais foram a uma outra escola da Região do Continente, onde três crianças, que estavam em isolamento por terem tido contato com pessoas infectadas com a COVID-19, foram ao colégio por ordem dos pais.





Os responsáveis sabiam que as crianças deveriam ficar isoladas, mas fizeram questão de levá-las à escola. Segundo a prefeitura de Florianópolis, a Vigilância Sanitária foi informada pela escola que os pais não iriam buscar as crianças antes do término das aulas. Diante disso, os responsáveis receberam multa de R$ 1.250 reais, em razão do descumprimento das medidas.