'O hospital sempre vai poder pôr mais alguém', diz prefeito de Porto Alegre

Porto Alegre, Sebastião Melo, deu entrevista para a Rádio Gaúcha na manhã desta terça-feira (16/3) e analisou a situação atual da pandemia na cidade. Tratou também das medidas que podem ser adotadas pela prefeitura em relação às restrições e fez críticas ao governo do Estado. O prefeito de, Sebastião Melo, deu entrevista para a Rádio Gaúcha na manhã desta terça-feira (16/3) e analisou a situação atual dapandemiana cidade. Tratou também das medidas que podem ser adotadas pela prefeitura em relação às restrições e fez críticas ao governo do Estado.





Sobre a superlotação dos hospitais, Melo disse que visitou todas as emergências da cidade, identificou os principais problemas e está trabalhando para encontrar soluções. Destacou a criação de mais de 600 vagas em leitos clínicos e 200 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).





"A abertura de leitos é finita e a doença é infinita", afirmou. Porém, segundo ele, é melhor o paciente estar dentro de um hospital, mesmo com as superlotações, do que sem assistência.





“Sei que têm limites, mas o hospital sempre vai poder pôr mais alguém. E estar dentro do hospital é melhor do que não estar. É difícil, reconheço o que os profissionais da saúde estão dizendo, mas é o momento que todos nós precisamos dar as mãos para poder salvar pessoas.”





O prefeito também ressaltou que não fará hospitais de campanha. O motivo, de acordo com ele, seria porque as estruturas são caras e demoradas. A ideia é aproveitar locais já existentes na cidade.





Melo acredita que o caminho mais rápido de dividir a responsabilidade pela gestão da crise causada pela COVID-19 seria pelo sistema de cogestão. No entanto, afirmou que o governador Eduardo Leite decidiu suspender a medida, de maneira “unilateral”.





“Se ela (cogestão) é para valer, ela não pode ser temporária. Somos parceiros para ser cogestores. Se tem que abrir mais, vamos abrir mais. Se precisa fechar mais, fechamos mais.”





O prefeito disse que não tomará nenhuma medida até que haja uma decisão do governador, mas afirmou que a prefeitura poderia restringir o transporte público e espaços como parques e orla, caso haja uma bandeira própria. Já as atividades econômicas seriam mantidas.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte