COVID-19: Entidades médicas divulgam manifesto a favor de máscaras

Ao todo, 46 entidades médicas brasileiras assinaram manifesto em defesa do uso de máscaras contra COVID-19 (foto: Yamil LAGE/AFP)

Manifesto contrasta com postura de Bolsonaro

Assinam o manifesto a favor das máscaras:

O que é o coronavírus

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.









transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.









A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraç o em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.









Principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus







Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Com o Sistema Único de Saúde (SUS) passando pelo momento mais crítico desde o início da pandemia, 46assinaram umpara apoiar e reforçar a necessidade do uso decomo instrumento de combate ao coronavírus. O manifesto foi divulgado no início da tarde deste domingo, (28/02).Na nota, entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a Faculdade de Medicina de Botucatu / Unesp e outras, defendem não só o uso das máscaras, mas também ações para contenção da pandemia da COVID-19, como o distanciamento físico, não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a higienização das mãos."Máscaras são instrumentos eficazes para a redução da transmissão de vírus respiratórios e são preconizadas na atual pandemia para uso, não apenas por profissionais da saúde no cuidado de indivíduos com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, mas por todos. O uso correto da máscara é a ação pessoal com efeito coletivo fundamental para diminuir a circulação do vírus da COVID-19 que assola o país neste momento", diz a nota.O comunicado continua: "É urgente que as medidas efetivas para diminuir a transmissão da doença sejam assumidas pela população como compromisso social para diminuir a possibilidade do surgimento de novas variantes do vírus e o colapso total dos serviços de saúde de todo país."Na última quinta-feira (25/02), o presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou uso de máscaras e citou um estudo alemão sobre supostos efeitos colaterais do uso de máscaras . De acordo com o Estadão Verifica, trata-se de uma análise de pouco rigor científico e incapaz de comprovar relação com os problemas mencionados em crianças.O artigo também não foi revisado por pares, nem publicado em revistas científicas até o momento.Evidências apontam que, nesse mais recente ataque ao uso de máscaras, Bolsonaro se baseou em um tuíte de um médico negacionista chamado Alessandro Loiola, que já foi alvo de quatro verificações do Projeto Comprova por espalhar informações falsas e é autor de um livro chamado "COVID-19: a fraudemia", um compêndio de teses anticientíficas e teorias conspiratórias.1. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia2. Associação Alagoana de Doenças do Tórax3. Associação Amazonense de Pneumologia e Cirurgia Torácica4. Associação Brasileira de Alergia e Imunologia5. Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação6. Associação Brasileira de Transplante de Órgãos7. Associação Brasiliense de Medicina da Família e Comunidade8. Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia9. Associação de Medicina Intensiva Brasileira10. Associação de Medicina Intensiva do DF11. Associação de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Rio Grande do Norte12. Associação Maranhense de Pneumologia e Cirurgia Torácica13. Associação Médica de Brasília14. Associação Paraense de Pneumologia e Tisiologia15. Associação Paranaense de Pneumologia e Tisiologia16. Associação Paulista de Medicina de Família e Comunidade17. Associação Pernambucana de Pneumologia e Tisiologia18. Faculdade de Medicina de Botucatu / Unesp19. Sociedade Brasileira de Anestesiologia20. Sociedade Brasileira de Cardiologia21. Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica22. Sociedade Brasileira de Dermatologia23. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia24. Sociedade Brasileira de Hepatologia25. Sociedade Brasileira de Infectologia26. Sociedade Brasileira de Nefrologia27. Sociedade Brasileira de Patologia28. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial29. Sociedade Brasileira de Pediatria30. Sociedade Brasileira de Reumatologia31. Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia32. Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente33. Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas34. Sociedade Brasiliense de Reumatologia35. Sociedade Cearense de Pneumologia e Tisiologia36. Sociedade de Pneumologia da Bahia37. Sociedade de Pneumologia do Espírito Santo38. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Mato Grosso39. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro40. Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul41. Sociedade Goiana de Pneumologia e Tisiologia42. Sociedade Mineira de Pneumologia e Tisiologia43. Sociedade Paraibana de Tisiologia e Pneumologia44. Sociedade Paulista de Infectologia45. Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia46. Sociedade Paulista de Reumatologia