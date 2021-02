Chapecó adota toque de recolher e vai punir quem desrespeitar isolamento

Chapecó conta com mais de 21 mil casos de COVID-19 e 200 mortes (foto: Prefeitura de Chapecó/Divulgação)

A prefeitura de Chapecó determinou nesta segunda-feira (22/2) o fechamento das atividades não essenciais e determinou o toque de recolher nas ruas do município das 21h às 5h. A cidade do Oeste Catarinense vive situação de colapso em seu sistema de saúde, com ocupação de leitos de UTI acima dos 90%, o que resultou na transferência de pacientes para outras cidades.

De acordo com o prefeito João Rodrigues (PSD), a guarda municipal fiscalizará as pessoas que descumprirem determinações, como desrespeitar o isolamento ou sair de casa ao longo da madrugada. As exceções no toque de recolher serão aqueles que precisem ir às farmácias ou os trabalhadores que estiverem em final de jornada.





“Vivemos o pior momento da pandemia. Mas não é somente Chapecó. Ele é vivido em todo Oeste de Santa Catatina, no Paraná, na capital catatinense, de forma rápida. Todas as regiões do estado começam a viver esse momento”, afirmou o chefe do Executivo.





Ele disse que os imigrantes vindos de Manaus teriam ajudado a disseminar o vírus por toda a cidade. Mais de 20 pessoas chegam a Chapecó diariamente oriundos de Manaus. São imigrantes que vêm em busca de trabalho em nossa cidade. Mas não vamos culpá-los. Eles vêm por uma região que tem uma nova cepa, cujos médicos apontam uma nova variante. É algo inexplicável”.





Também foram anunciados investimentos para conter a doença. A prefeitura comprou 20 mil testes rápidos para testar a população, com o objetivo de atender a todos ainda no estágio inicial da doença. A administração afirmou ainda que destinou R$ 1 milhão para o Hospital Regional do Oeste. O valor servirá para subsidiar a compra de medicamentos pela unidade.

Chapecó conta com mais de 21,8 mil casos confirmados e mais de 200 mortes, de acordo com o último boletim. No momento, as unidades contam com 196 pacientes distribuídos pelos hospitais da cidade.