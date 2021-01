Paciente com Síndrome de Down morre à espera de UTI no AM

Abraço entre enfermeiro e paciente viralizou nas redes sociais (foto: Mirene Borges Da Silva/Reprodução Redes Sociais)



Uma cena que viralizou na internet no último fim de semana teve um triste desfecho. Depois de nove dias internado, Emerson Júnior, de 30 anos, portador de Síndrome de Down, morreu de COVID-19 nesta quinta-feira (28/01).





O caso ocorreu em Manacapuru, cidade a 100km de Manaus (AM). No domingo (24/01), uma foto do paciente sendo abraçado pelo enfermeiro Raimundo Nogueira Matos circulou e ganhou força nas redes sociais.





Apesar da expectativa de ser transferido ainda nesta quinta para UTI em Manaus, Emerson não suportou a demora na liberação do leito. "Fiquei muito triste, chorei muito", contou, emocionado, o enfermeiro ao UOL.





Enfermeiro disse que chorou com a morte do paciente (foto: Mirene Borges Da Silva/Reprodução Redes Sociais)

Emerson deu entrada no dia 20 no hospital de campanha do município de Caapiranga com sintomas da COVID-19. De pronto, ele ficou internado recebendo assistência. Na madrugada da terça (26/01), ele teve uma parada cardíaca, tendo sido levado às pressas para Manacapuru, cidade-polo da região.





“Ele teve a parada [cardíaca] e nós o intubamos aqui e o levamos às pressas a Manacapuru. Fomos ambuzando [fazendo ventilação manual] até lá, foram duas horas e meia de processo na viagem”, contou Raimundo Matos.