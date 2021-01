Pazuello afirma que não há data para importar vacinas de Oxford da Índia

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou nesta quinta-feira (21/1), que ainda não há data exata prevista para o recebimento dos dois milhões de doses dade Oxford/AstraZeneca que serão importados da Índia. O uso emergencial das doses foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último domingo (17/01), mas o imunizante permanece em território indiano

“Com relação à vinda das vacinas da Índia, as notícias são muito boas, mas não há a data exata da decolagem. Ela será dada nos próximos dias. Próximos dias é muito próximo, por causa da posição indiana nesse desenho, não nosso”, disse o ministro, após evento dedo projeto ImunizaSUS, do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Pazuello pede confiança no SUS e diz que 'nosso país é um só'

Segundo Pazuello, nesse caso, o que está pendente é a liberação do Ministério da Saúde da Índia. “Nós queremos, nós contratamos, nós pagamos, fizemos o empenho, temos o documento de importação e já temos o documento de exportação. É apenas nesse caso, sim, a liberação do Ministério da Saúde indiano que está sendo discutida”, informou.

Questionado pelo Correio se o problema com a importação das vacinas da Índia é político, o ministro afirmou: “Acho que é só [devido ao] período da vacinação na Índia, mais nada”.

O Ministério da Saúde chegou a anunciar a data de decolagem do avião, que buscará as vacinas no país asiático, para sexta-feira (15/01), mas o voo foi adiado e, até o momento , não tem data para