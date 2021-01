Voo que iria buscar vacinas na Índia é adiado; avião retorna a SP

A carga das doses da vacina é estimada em 15 toneladas (foto: JOEL SAGET / AFP) voo previsto para sair de Recife para Mumbai, na Índia, com o intuito de buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford contra covid-19 para a campanha de imunização brasileira, foi adiado, nesta sexta-feira (15/1). para sair de Recife para Mumbai, na Índia, com o intuito de buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford contra covid-19 para a campanha de imunização brasileira, foi adiado, nesta sexta-feira (15/1).

A Azul Linhas Aéreas informou que o avião responsável pela coleta dos imunizantes voltará para Campinas, em São Paulo, onde está situada a base da companhia no Brasil. Uma nova data para a viagem não foi informada.

A empresa aérea, ressaltou, em nota, que "está preparada pra voar, mas precisa aguardar o Ministério da Saúde resolver questões do fornecimento dos imunizantes".

Lotes

A Índia, que tem população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, começou a própria campanha de vacinação na mesma semana que o governo brasileiro decidiu enviar o avião a Mumbai.

As 2 milhões de doses da vacina de Oxford fazem parte de um lote de importação solicitada pela Fundação Oswaldo Cruz ao laboratório Serum. A Índia responde pela produção de aproximadamente 60% das vacinas utilizadas no mundo.

O trajeto para a nação asiática, que ocorrerá sem escalas, é de pelo menos 12 mil quilômetros e deve durar 15 horas. A carga das doses da vacina é estimada em 15 toneladas. Na volta, a aeronave deve fazer uma parada em Lisboa e, no Brasil, pousará no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ).