Mandetta critica governo federal: 'Oxigênio não acaba da noite para o dia'

Mandetta criticou o governo pela postura com relação a Manaus (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil)



O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta criticou a negligência do governo de Jair Bolsonaro em solucionar o problema da falta de oxigênio no Amazonas. O estado, que vive caos no sistema de saúde, precisou ser socorrido por outras unidades federativas para evitar novas mortes por falta de cilindros respiradores.

oxigênio. Tínhamos assistido na Itália a um colapso parcial de oxigênio, na cidade de Bergamo, quando as pessoas pararam de ir para o hospital e faleceram em casa. Eles tiveram que lançar mão do exército para recolher corpos. Usei a expressão para o presidente explicando os indicadores. E oxigênio era um deles", afirmou Mandetta , em entrevista à Globo News, na noite desta sexta-feira (15/1).



Mandetta criticou que o governo federal não tenha feito o planejamento para ter a demanda necessária de equipamentos para os pacientes: “Você tem um consumo médio e ele vai aumentando, fazendo uma curva, que em administração e logística se chama curva ABC. Eu tenho tanto de estoque, eu consumo tanto e consigo repor tanto. Com isso, você administra a crise”.



Negligência do governo Bolsonaro





O ex-ministro seguiu apontando o que considera erros do governo federal na condução do problema no Amazonas, que vive uma segunda onda trágica de COVID-19 e já levou à morte de várias pessoas.



"É incrível que o ministro da Saúde foi a Manaus, permaneceu lá por 48, 72 horas. Essa crise já era presente há mais de um mês. Não está havendo monitoramento. Todo o planejamento, falta de atitude e governança e falta de interesse com as cidades que você sabe que terão pressão no sistema. Manaus foi a primeira cidade que tínhamos preocupação, tem o sistema de saúde frágil e conta com população maior do que consta no IBGE, pois recebe pacientes de outras capitais. Mas nada foi monitorado”.