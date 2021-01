Começa reunião da Anvisa que pode liberar vacinas; acompanhe ao vivo

Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, iniciou reunião pouco depois das 10h. (foto: Reprodução/TV Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () iniciou, pouco depois das 10h deste domingo (17/01), a reunião que pode definir sobre a utilização emergencial dascontra a. Em pauta, estão pedidos feitos pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).Se o pedido dofor aprovado, seis milhões de doses da CoronaVac, de origem chinesa, poderão ser ministradas. No que tange à, estão em jogo dois milhões de expemplares da vacina produzida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com o laboratório AstraZeneca.O encontro é transmitido ao vivo pelo canal da agência reguladora no YouTube. Acompanhe:A duração prevista do encontro é de cinco horas. "O inimigo é um só. Nossa chance — nossa melhor chance — nesta guerra passa, obrigatoriamente, pela mudança de comportamento social”, disse Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, ao dari início à reunião.As propostas vacinais serão analisadas por cinco diretores da agência, após uma série de apresentações sobre os dois imunizantes. A votação é por maioria simples. Portanto, se três dos cinco votantes derem aval a um dos pedidos, ele será concedido.