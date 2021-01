Quem vai começar? Se aprovada, Coronavac já pode ser aplicada hoje em SP

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A disputa política entre o governo federal e o paulista a respeito de quem vai iniciar a vacinação contra a COVID-19 no Brasil pode ter um capítulo hoje, após a reunião da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para decidir sobre a autorização do uso emergencial da Coronavac e da vacina da Oxford/AstraZeneca.Segundo informações do Estadão, caso a vacina seja aprovada, as primeiras doses da Coronavac podem ser aplicadas durante o pronunciamento do governador João Doria (PSDB), previsto para o término da votação da Anvisa, no Hospital das Clínicas.Vários profissionais da saúde do Estado foram convidados para a cerimônia, seguida pela distribuição das primeiras doses da vacina. Segundo a reportagem, alguns temem participar do evento devido ao caráter político, já que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e Doria são adversários e estão de olho na eleição de 2022.Enquanto o Ministério da Saúde pretende começar a vacinação em todo o País na próxima quarta-feira (20), caso seja aprovada, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou que a vacinação poderia começar oficialmente amanhã, apesar de depender das tratativas com o Ministério da Saúde sobre a quantidade de doses da Coronavac que ficarão no Estado. (Com informações do Estadão)