Natal: 58% dos brasileiros das classes C e D vão comprar presentes

Mais da metade dos consumidores pretendem comprar, mas 42% vão deixar o presente de Natal para outra oportunidade (foto: Reprodução/Pixabay)

Uma pesquisa realizada pela Superdigital, uma fintech focada em inclusão financeira, do Grupo Santander, apontou que 58% dos brasileiros das classes C e D vão comprar presentes de Natal este ano. O estudo foi feito entre os dias 4 e 5 de dezembro e ouviu 1.045 pessoas de todas as regiões do Brasil.





Dos brasileiros que vão às compras, 23% disseram que pretendem gastar de R$ 100,00 a R$ 300,00, enquanto 7% apostarão nas compras acima de R$ 500,00. Por outro lado, 42% não vão comprar presentes de Natal este ano. Confira os números:

18% - planejam gastar até R$ 100,00

23% - planejam gastar entre R$ 100,00 e R$ 300,00

10% - planejam gastar entre R$ 300,00 e R$ 500,00

7% - planejam gastar acima de R$ 500,00

42% - não vão às compras

A pesquisa revelou ainda que 53% dos brasileiros que pertencem a essas classes sociais planejam pagar dívidas atrasadas com o 13° salário. Somente 27% pouparão o dinheiro; 14% comprarão neste Natal; 3% pretendem viajar e 2% disseram ter gastado o salário na Black Friday.





Viagem fora dos planos





Segundo o levantamento feito pela Superdigital, este final de ano será diferente para as classes C e D, visto que a maioria não pretende viajar. Apenas 18% afirmaram que farão viagens nacionais e internacionais.

83% - não vão viajar

16% - farão viagens em território nacional

2% - farão viagens internacionais





Perspectiva financeira





Com a economia prejudicada pela pandemia da COVID-19, muitos brasileiros ficaram “no vermelho”. A pesquisa mostrou que 45% viram 2020 como pior que o ano passado financeiramente, contra 36% que afirmaram que este ano foi melhor. Cerca de 16% disseram que este ano foi igual a 2019.





Otimismo para 2021





O otimismo do brasileiro para o próximo ano também foi avaliado. A pesquisa apontou que:

76% dos brasileiros têm a esperança que 2021 será melhor

16% acham que será igual a este ano

9% afirmam que 2021 será pior

Quando o otimismo está relacionado ao emprego, a população muda o pensamento. A maioria disse que o emprego será da mesma forma.

40% dizem que será igual a este ano

36% afirmam que será pior

23% esperam que 2021 seja melhor





Números refletem ano atípico





De acordo com Luciana Godoy, CEO da Superdigital no Brasil, os números mostram a maneira como 2020 afetou a economia e confiança dos brasileiros.





“Desde o início da pandemia, percebemos que as pessoas adotaram uma postura mais conservadora, o que se confirma com o retorno da pesquisa, que aponta que a maioria pretende utilizar o 13° salário para pagar dívidas. Iniciar o novo ano com mais segurança é muito importante para população", afirmou.



"Em contrapartida, percebemos que há uma percepção muito clara nos consumidores das classes C e D que 2021 será um ano melhor. As pessoas começam a acreditar que as coisas estão voltando ao normal. Em paralelo, toda essa percepção pode mudar caso os casos de COVID-19 aumentem muito e a vacina demore a chegar, obrigando a um novo fechamento da economia. Ou seja, ainda é necessária muita cautela na análise dos números”, completou ela.



* Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria