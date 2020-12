Fuvest divulga protocolos de segurança contra covid-19 durante provas

Além da divulgação dos locais de provas dos candidatos do Vestibular 2021, a Fuvest estabeleceu protocolos de segurança contra a disseminação da covid-19 durante a primeira fase de avaliações, que ocorre em 10 de janeiro.



Além da utilização obrigatória de máscara, os candidatos deverão manter distância de 1,5m entre si. As salas terão ocupação máxima de 40% e a Fuvest irá fornecer um sachê de álcool 70% para higienização da mesa. Quem aplicar as provas estará com EPIs (equipamentos de proteção individual): máscara, face shield e luvas.



Ainda de acordo com a Fuvest, quem tiver diagnóstico confirmado de covid-19 a partir de 1 de janeiro, quem estabeleceu contato com quem contraiu a doença a partir da mesma data ou aqueles que estão entre os casos suspeitos não devem comparecer aos locais de prova.



No dia 10, os portões serão abertos ao meio-dia. Aglomerações nos corredores antes do início da prova devem ser evitadas. Os candidatos podem saber onde farão a prova pelo site https://app.fuvest.br/login