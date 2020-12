Trio furta árvore de Natal em loja de Brasília e acaba preso; veja o vídeo

(foto: Material cedido ao Correio) adolescente de 15 anos foi apreendido por envolvimento no crime e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que o menor pega o objeto natalino, que está exposto na parte externa do estabelecimento. Dois jovens, de 20 e 21 anos, acabaram presos depois de furtarem uma árvore de Natal em uma loja em Brasília. Umde 15 anos foi apreendido por envolvimento no crime e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Vídeo obtido pelo Correio mostra oem que o menor pega o objeto natalino, que está exposto na parte externa do









De acordo com a apuração policial, 20 minutos depois os dois jovens retornaram à loja e foram contidos pelos seguranças, que acionaram a polícia. Como consta no boletim de ocorrência, os maiores negaram o envolvimento no furto e afirmaram que “teria sido o outro” e ligaram para o adolescente. Por telefone, o menor promete devolver à árvore. Após a chegada da Polícia Militar, os jovens foram conduzidos à 1ª DP. A árvore foi restituída e o adolescente encaminhado à DCA.