Ministério da Saúde transmite Missa de Natal em canal do SUS no Youtube

Missa contou com participação de servidores do DataSUS (foto: Reprodução/Youtube)

Numa iniciativa no mínimo, curiosa, o canal no Youtube do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSus), que fornece informações sobre insumos, medicamentos, pacientes, leitos na rede pública de saúde, transmitiu nesta segunda-feira (14/12), uma missa de Natal ao vivo, em Brasília.

A celebração foi acompanhada por servidores do órgão e teve a duração de 40 minutos. As intenções dos internautas foram deixadas por meio do chat da plataforma. Essa foi a primeira vez que uma missa é transmitida pelo canal do DataSus. Pelo menos 300 pessoas acompanharam a transmissão ao vivo.

Em sua homilia, o padre responsável pela celebração lembrou que foi infectado pela COVID-19 e foi “muito bem tratado” na rede pública de saúde. “Fui muito bem tratado com todo o carinho dos médicos, os enfermeiros, daquelas pessoas que colocam a vida a serviço dos outros”, disse. “Muito obrigado a todos que estão trabalhando na ponta e àqueles que estão aqui no cérebro da saúde pública, na gestão… Que Deus continue abençoando todos, da pessoa mais simples ao presidente da República”, afirmou o celebrante.





Ele disse que, apesar da pandemia, o ano de 2020 deve ser motivo de agradecimento: “Alguém pode até se perguntar: 'Agradecer o que?'. Eu digo: Tudo. As alegrias, as tristezas, preocupações e percalços da vida. Que aprendamos a entender o mistério da vida. A pandemia é sempre uma preocupação. Seja com saúde ou doença, todos nós passaremos por essa vida”.