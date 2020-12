COVID-19: análise de uso emergencial de vacina pela Anvisa levará 10 dias

Há quatro vacinas com testes de fase 3 em andamento no Brasil (foto: Scott Heins/Getty Images/AFP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () informou nesta segunda-feira (14/12) que estabeleceu prazo de 10 dias para avaliar pedidos de uso emergencial de vacinas contra a COVID-19. Em nota, o órgão disse que trabalhará em tempo integral, inclusive nas semanas de Natal e ano novo, para analisar autorizações de importação, certificar linhas de produção e autorizações sobre uso de vacina.



"Se todos os documentos necessários tenham sido submetidos à Anvisa pelos fabricantes da vacina, a Anvisa estima que o prazo de até 10 (dez) dias para concluir a avaliação quanto à autorização de uso emergencial, desde que sejam vacinas das empresas que venham apresentando dados para Anvisa e possuem ensaios clínicos em condução no Brasil", disse a agência.





Não havia prazo estabelecido para avaliação de pedidos de uso emergencial de vacinas, mas a agência já esperava se manifestar antes dos 60 dias previstos para avaliação de registro de produtos contra a covid-19.A Anvisa tem sido pressionada para dar uma resposta ágil na liberação de vacinas. A agência, porém, ainda não recebeu pedidos de uso emergencial.Apenas empresas que têm estudos finais de desenvolvimento de imunizantes no Brasil (fase 3) podem pedir esse aval. A aplicação emergencial deve ser feita no, em grupos restritos, como de idosos ou profissionais de saúde.Há quatro vacinas com testes de fase 3 em andamento no país: o modelo desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade, a da chinesaem parceria com o Instituto Butantan, a das americanase BioNTech, além da vacina da Janssen-Cilag (Jhonson & Jhonson).