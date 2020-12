Estado do Rio registra 18 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 23.740

O Rio de Janeiro contabilizou 18 mortes por covid-19 entre o domingo, 13, e esta segunda-feira, 14. Com isso, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, desde o início da pandemia 23.740 pessoas morreram no Estado em função do coronavírus. Outras 446 mortes aguardam resultados de testes que confirmem ou descartem a covid.



No total, 389.893 pessoas já testaram positivo para a doença no Estado - foram 768 em 24 horas.



O maior contingente de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia está na cidade do Rio. Na capital fluminense, 151.531 tiveram resultado positivo para a covid-19.