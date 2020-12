Ministério da Saúde tem 48 horas para detalhar plano de vacinação

Ministro Eduardo Pazuello terá 48 horas para detalhar início e fim da vacinação no país (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

Já está valendo o prazo depara ofornecer dados sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a. A pasta foi notificada nesta segunda-feira (14/12) da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. Ele solicitou, pelo menos, previsão de início e término da implementação do calendário vacinal. O plano de imunização entregue pela pasta na última sexta-feira (11/12) prevê quantidade de dose de vacinas — cerca de 108,3 milhões para 51 milhões de pessoas —, mas não faz referência às datas. Segundo o ministério, essas informações não foram divulgadas pelo fato de ainda não existir uma vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).O STF espera que, ao menos, uma previsão do cronograma seja entregue ao Tribunal, comprovando um planejamento do ministério para quando existir aprovação do órgão regulador. De acordo com a pasta, o prazo será cumprido.*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro