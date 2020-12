COVID-19: Com 25.193 novas infecções, país está perto de 7 milhões de casos

Brasil está em terceiro lugar no ranking de países com mais casos de COVID-19 (foto: Josenildo Almeida/Fotos Públicas) sete milhões de casos confirmados de COVID-19. O país registrou, nessa segunda-feira (14/12), mais 25.193 infecções e 433 mortes pelo novo coronavírus. Até o momento, o país tem 6.927.145 casos positivos e 181.835 óbitos. O Brasil se aproxima de um número preocupante deconfirmados de COVID-19. O país registrou, nessa segunda-feira (14/12), mais 25.193 infecções e 433 mortes pelo novo. Até o momento, o país tem 6.927.145 casos positivos e 181.835 óbitos.





O Brasil, que está em terceiro lugar no ranking de países com mais casos de COVID-19, deve chegar a esse patamar na próxima quarta-feira (16/12), segundo o Portal Covid-19 Brasil, iniciativa formada por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade de São Paulo (USP).





Média móvel

A previsão coincide com a projeção divulgada pelo Correio Braziliense, feita a partir da média móvel de casos. O Brasil deve quebrar esse recorde na próxima quarta-feira porque faltam 72.855 infectados para se chegar aos 7 milhões de casos. E o país registra por dia, em média, 43.319 infecções, segundo a análise do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).





Ainda de acordo com o Conass, o país tem, em média, 645 mortes diárias. Com o crescimento da média móvel de casos e óbitos, o país fechou, no último sábado (12/12), a 50ª semana epidemiológica com aumento dos dados em relação à 49ª semana. Foram registradas 16.045 infecções e 428 mortes a mais na comparação.