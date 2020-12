Seis indiciados pela polícia, por morte de João Alberto no Carrefour

Seisforampela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, todas por participação no homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa de João Alberto Silveira Freitas. O que era negro, foi foi morto por espancamento , por dois seguranças brancos. Oocorreu em 19 de novembro, em uma loja do Carrefour de Porto Alegre (RS). A informação é do G1.





fiscalização do mercado e que estava presente durante toda a ação dos seguranças é outra que está presa.



A necropsia feita pelos legistas do Departamento Médico Legal indicou que João Alberto foi morto por asfixia.

A diretora do Instituto Geral de Perícias Heloisa Helena Kuser, explicou os motivos da demora na conclusão. "Neste caso, o tempo que o laudo levou foi devido sua grande complexidade. Trabalharam 3 legistas, patologistas, peritos. O trabalho foi de alta complexidade. Análise do local do crime, análise da vítima, do corpo, na necropsia. Exames complementarem e protocolares." Presos desde o dia do crime estão os seguranças Magno Borges Braz, de 30 anos, e Giovane Gaspar da Silva, de 24. Adriana Alves Dutra, de 51 anos, agente dedo mercado e que estava presente durante toda a ação dos seguranças é outra que está presa.

A polícia vai finalizar o sobre o crime ainda nesta sexta-feira (11/12). Segundo Nadine Anflor, chefe da Polícia Civil, outras três pessoas foram acrescentadas ao caso, também com participação no caso. " Seis indiciados por homicídio triplamente qualificado , três pessoas que já eram deda imprensa, e que já estão presas, e outras três, que no final do, são apontadas. Então, ao total, são seis pessoas indiciadas pelo homicídio triplamente qualificado", disse .