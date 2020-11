Ambev cobra Carrefour por morte de homem negro em unidade da rede

(foto: Reprodução)

A fabricante de bebidas Ambev publicou em sua conta oficial no LinkedIn uma nota na qual cobra do Carrefour 'medidas imediatas e efetivas' que impeçam novos episódios de discriminação como o que levou ao assassinato de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos,na noite de quinta-feira, 19, em uma unidade do Carrefour de Porto Alegre (RS)."Na Ambev não toleramos qualquer ato deou. Estamos em luto pelo assassinato brutal de João Alberto Silveira Freitas. Para todos nós, nossos funcionários e a comunidade negra, a tristeza, frustração e medo gerados por atos recorrentes de violência como este são profundos e pessoais", diz a nota da Ambev publicada nesta sexta-feira (20).João Alberto Silveira Freitas foi por dois homens brancos que integravam a equipe de segurança da unidade do Carrefour Passo D'areia, na capital gaúcha. Os suspeitos, um de 24 anos e outro de 30 anos, foram presos em flagrante , sendo que um deles foi levado a um presídio militar por integrar a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil trata o caso comoqualificado.