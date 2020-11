COVID-19: Brasil registra mais 16.207 casos e 302 mortes

(foto: Divulgação/Josué Damacena (IOC/Fiocruz))

A atualização do balanço de casos do novo coronavírus feita pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (23) confirmou mais 16.207 diagnósticos positivos da COVID-19 e 302 óbitos pela doença. Ao todo, o Brasil, que ultrapassou a marca de seis milhões de casos na última sexta (20), já soma 6.087.608 de confirmações e 169.485 vidas perdidas. A atualização do balanço de casos dofeita pelonesta segunda-feira (23) confirmou mais 16.207 diagnósticos positivos dae 302 óbitos pela doença. Ao todo, o Brasil, que ultrapassou a marca de seis milhões de casos na última sexta (20), já soma 6.087.608 de confirmações e 169.485 vidas perdidas.





A maior parte dos infectados, 89,5%, já se recuperou da doença, no entanto, 473.028, ou seja, 7,7% ainda estão em acompanhamento.

Com os novos números, as médias móveis de casos e mortes oscila. De acordo com análise do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), por dia, morrem 496 pessoas e há acréscimo diário de 30.163 casos.





47ª semana epidemiológica



No último sábado (21), o fechamento da semana epidemiológica 47 confirmou o aumento de casos já visto na 46ª. Na comparação entre as duas, houve um aumento de 4,3% nas infecções, passando de 195.398 novos registros semanais para 203.827. Já ao avaliar as mortes houve estabilidade já que o acúmulo de mortes em sete dias variou de 3.389 para 3.331 óbitos, ou seja, apenas 58 mortes a menos.