Secretaria investiga empresa de segurança que atua no Carrefour

(foto: DIVULGAÇÃO/CARREFOUR - 27/12/17) responsável vigilância da unidade do Carrefour, em Porto Alegre, onde A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) iniciou na tarde do sábado (21/11) uma apuração rigorosa no quadro societário e de funcionários da empresa Vector Segurança Patrimonial, empresa terceirizadavigilância da unidade do Carrefour, em Porto Alegre, onde ocorreu o espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro, de 40 anos de idade, na noite do dia 19 de novembro.









Patrimonial. Segundo pesquisa na Junta Comercial de São Paulo, a cabo da Polícia Militar de São Paulo Simone Aparecida Tognini aparece na ficha cadastral da empresa como sócio-administrador da empresa Vector Segurança





"Todos os casos que forem constatados terão a abertura imediata de procedimentos administrativos", diz a nota da SSP-SP





Outro lado



A Agência Brasil entrou em contato com a empresa Vector Segurança Patrimonial para comentar sobre a apuração da SSP, mas até o momento não teve retorno.





No site da empresa, o grupo informa, em nota, que lamenta profundamente os fatos ocorridos no Carrefour de Porto Alegre. "O Grupo Vector lamenta profundamente os fatos ocorridos na noite de 19/11/2020, no Carrefour de Porto Alegre, se sensibiliza com os familiares da vítima e não tolera nenhum tipo de violência, especialmente aquelas decorrentes de intolerância e discriminação.





Comunica que rescindiu por justa causa os contratos de trabalho dos colaboradores envolvidos na ocorrência." Não obstante, a empresa tomará as medidas cabíveis, estando à disposição das autoridades e colaborando com as investigações para apuração da verdade", diz a nota.





A empresa esclareceu, ainda, que não atuava na área de vigilância do supermercado, mas sim na fiscalização de prevenção e perdas.





A nota diz, por fim, que o "Grupo Vector, fundado em 1993 e com cerca de 2.000 funcionários, submete seus colaboradores a treinamento adequado inerente às suas atividades, especialmente quanto à prática do respeito às diversidades, dignidade humana, garantias legais, liberdade de pensamento, bem como à diversidade racial e étnica".