Três mineiros acertam a Lotofácil e seis batem na trave na Quina

Três apostadores mineirosos 15 números do concurso 2.069 da Lotofácil, sorteados na noite desta sexta-feira (30) . A Lotofácil sorteou o maior prêmio da noite, com valor de R$ 3,5 milhões. De acordo com a Caixa, os apostadores são de Belo Horizonte, Leopoldina e Teófilo Otoni e levaramcada.Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25.