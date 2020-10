Confira os resultados da Lotofácil 2.070, Quina 5.404 e Lotomania 2.122

Todos os dias os brasileiros têm a chance de levar para casa prêmios milionários sorteados pela Caixa (foto: Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (30), três loterias: Lotofácil 2.070, Quina 5.404 e Lotomania 2.122. O maior prêmio foi o da Lotofácil, que distribuiu R$ 3,5 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas:





Lotofácil no valor de R$ 3,5 milhões





02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Quina no valor de R$ 1,3 milhão





20 - 34 - 66 - 70 - 75





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Lotomania no valor de R$ 700 mil





03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 16 - 23 - 30 - 32 - 38 - 39 - 47 - 54 - 57 - 64- 70 - 71 - 74 - 76





A quantidade de ganhadores você confere aqui





