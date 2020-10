Veja as dezenas sorteadas das loterias desta quinta

Maior prêmio foi da Timemania com valor em R$ 7,7 milhões (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (29), os concursos 2069 da Lotofácil, 5403 da Quina, 2150 da Dupla Sena, 1556 da Timemania e o 375 do Dia de Sorte. Somando os prêmios de cada concurso, o valor chega a R$ 12 milhões. Os sorteiros foram realizados no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira o resultado:





Lotofácil no valor de R$ 3.000.000,00:





01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 13 - 17 - 21- 22 - 23 - 24 - 25





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Quina no valor de R$ 700.000,00:





05 - 07 - 33 - 42 - 64





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Dupla Sena no valor de R$ 200.000,00:





1° sorteio: 18 - 20 - 32 - 34 - 40 - 43

2° sorteio: 11 - 13 - 14 - 24 - 33 - 42





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Timemania no valor de R$ 7.700.000,00:

07 - 08 - 13 - 15 - 19 - 26 - 72





Time do Coração: CSA/AL





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Dia de Sorte no valor de R$ 400.000,00:





04 - 08 - 09 - 13 - 20 - 23 - 30





Mês da Sorte: Dezembro





A quantidade de ganhadores você confere aqui





Mega-Sena 2313





Na noite dessa quarta-feira (28) a Caixa sorteou o concurso 2313 da Mega-Sena. Com o valor acumulado, o prêmio chegou aos R$ 45 milhões. Entretanto, nenhum apostador acertou as seis dezenas, mas quatro apostadores mineiros acertaram cinco números e levaram a quantia de R$ 54.216,40 cada . De acordo com a Caixa, eles são de Ipatinga, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves e Timóteo.





A expectativa é de que o prêmio do próximo sábado seja de R$ 52 milhões.