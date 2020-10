Quase milionários: apostadores mineiros acertam cinco números da Mega-Sena

Fóssil de inseto ajuda a desvendar pré-história do Brasil

Fóssil de inseto ajuda a desvendar pré-história do Brasil

Justiça ordena que governo informe se sementes de feijão do pastor Valdemiro Santiago curam COVID-19

Justiça ordena que governo informe se sementes de feijão do pastor Valdemiro Santiago curam COVID-19