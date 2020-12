Conheça Keno Minas, modalidade de apostas da Loteria Mineira

A cada 10 apostadores, 6 ganham prêmios sorteados pelo Keno Minas (foto: Reprodução/Keno Minas)

O Keno Minas, modalidade de apostas da Loteria Mineira, existe há mais de 10 anos e tem chamado a atenção dos mineiros pelos prêmios sorteados todos os dias. São realizados sorteios a cada 4 minutos, totalizando cerca de 283 sorteios diariamente.

A modalidade é operacionalizada pela Intralot Brasil e tem como principal objetivo promover para os mineiros a oportunidade de concorrer aos grandes prêmios. A probabilidade do Keno Minas é grande. A cada 10 apostadores, seis ganham.

Sérgio Alvarenga, CEO da Intralot Brasil, reforça que “a cada 10 apostadores, sempre temos pelo menos seis premiados.”

A cada sorteio os apostadores têm a chance de ganhar até R$ 2,1 milhões. A Intralot já distribuiu mais de R$ 600 milhões em prêmios.

O Keno Minas tem proporcionado resultados positivos. “O Keno dá um resultado bem legal. Está por vir um plano de mídia bem robusto que vai fazer com que a modalidade chegue ao maior número de mineiros para eles terem a oportunidade de experimentar desse jogo”, disse Carolina Lima, do setor de Marketing da Intralot.

Carolina disse ainda que o Keno Minas tem uma credibilidade e força pelo fato de ser operado pela Intralot e por fazer parte da Loteria Mineira, que foi a primeira loteria estadual do Brasil. Com isso, investimentos na área de marketing têm sido feitos para alavancar o Keno Minas.“O trabalho é fazer com que a loteria chegue para todos mineiros e que todos consigam apostar pelo celular, tablet ou computador, através do site.”

Para apostar no Keno Online é preciso acessar o site www.kenominas.com.br/uai . A aposta mínima para concorrer aos prêmios custa R$ 2,00.





A Intralot Brasil

A Intralot, fundada em 1992, é uma empresa internacional especializada em probabilidades de jogos lotéricos. De lá para cá, vem desenvolvendo soluções completas relacionadas a criação, desenvolvimento, operação e suporte de jogos de apostas para a indústria do entretenimento.

A empresa está presente nos cinco continentes, com mais de 52 jurisdições e com uma equipe de aproximadamente 5.100 colaboradores. Aqui no Brasil, a Intralot possui sua sede desde 2008. Em 2010, a operadora assinou contrato com a Loteria Mineira e até hoje opera todos os sorteios. Há 10 anos em Minas Gerais, a parceria se mantém firme principalmente pela tradição de quase 100 anos em investimento social através de programas de incentivo ao esporte, educação, saúde e desenvolvimento em todo o Estado.

O primeiro jogo a ser lançado, em 2010, foi o Keno Minas. Em seguida a parceria originou novos jogos: o Multplix, o Minas 5, o Totolot, o Totogol e o Speed Race. Todos eles estão disponíveis em mais de 2.500 terminais lotéricos localizados em diversos pontos de venda no estado de Minas Gerais.