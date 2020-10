29 milhões: confira o resultado da Mega-Sena 2310; outras seis loterias foram sorteadas

Mega-Sena sorteou o prêmio acumulado de R$ 29 milhões nesta terça-feira (20) (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem não tem o desejo de se tornar o mais novo milionário do Brasil? É por este motivo que milhões de brasileiros vão às apostas para tentar levar para casa os prêmios sorteados diariamente pelas Loterias Caixa. O prêmio da Mega-Sena 2310 foi sorteado na noite desta terça-feira (20) no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Com o valor acumulado, o prêmio de hoje chegou aos R$ 29 milhões. Veja as dezenas sorteadas:





Prêmio da Mega-Sena no valor de R$ 29.000.000,00:





13 - 17 - 28 - 29 - 42 - 53





maior modalidade dos jogos realizados pelas Loterias Caixa. A probabilidade de somente um apostador ganhar é de uma em 50 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50. A Mega-Sena é ados jogos realizados pelas Loterias Caixa. A probabilidade de somente um apostador ganhar é de uma em 50 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50. Veja aqui as maiores premiações da história da Mega-Sena

Outras seis loterias





A Caixa Econômica Federal sorteou, além da Mega-Sena 2310, os concursos 2061 da Lotofácil, 5395 da Quina, 2119 da Lotomania, 2146 da Dupla Sena, 1552 da Timemania e o 371 do Dia de Sorte. Dentre os prêmios, o maior foi o da Quina com valor estimado em R$ 13 milhões. Confira o resultado:





Lotofácil no valor de R$ 1.200.000,00:





01 - 02 - 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23





Quina no valor de R$ 13.000.000,00:





16 - 28 - 42 - 66 - 75





Lotomania no valor de R$ 500.000,00:





01 - 04 - 07 - 09 - 12 - 13 - 19 - 23 - 32 - 33 - 43 - 44 - 48 - 64 - 78 - 79 - 82 - 88 - 89 - 91





Dupla Sena no valor de R$ 2.700.000,00:





1° sorteio: 01 - 10 - 22 - 32 - 41 - 44

2° sorteio: 01 - 02 - 13 - 27 - 30 - 31





Timemania no valor de R$ 6.500.000,00:





12 - 26 - 48 - 67 - 71 - 77 - 80





Time do Coração: Paysandu/PA

Dia de Sorte no valor de R$ 200.000,00:





03 - 11 - 12 - 16 - 24 - 29 - 31





Mês de Sorte: Setembro

